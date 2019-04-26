Makamlarıyla okuduğu ezanla ziyaretçileri hayran bırakıyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar, cami ve türbeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri, farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuyarak hayran bırakıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyor. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyor.

Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, AA muhabirine, ezanın İslamiyet'in simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu belirterek diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu dile getirdi. Yeşil Cami'nin yerli ve yabancı misafirlerin gelmesiyle ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatan Uyar, "Bizim amacımız, Bursa'mıza, Türkiye'mize dışarıdan ve içeriden gelenlere, önce vatanımızı, milletimizi, İslam'ı, camimizi sevdirmek, olanca hoşgörümüzle onlara bildiklerimizi anlatarak memnun bir şekilde buradan uğurlamak." dedi.