Makat çatlağına (Anal Fissür) ne iyi gelir? Makat çatlağı evde tedavi edilir mi, belirtileri nelerdir?

Anal fissür, halk arasında makat çatlağı olarak bilinir. Makat çatlağı kabızlık sonucu oluşabileceği gibi farklı sebeplerle de ortaya çıkabilir. Doğum yapmak ve Crohn hastalığı da makat çatlağına sebep olabilir. İnsanlar genelde anal bölgede oluşan sağlık sorunlarını dile getirmekte çekinirler. Bunun sonucunda büyüyerek ilerleyen ve en sonunda sadece cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilen rahatsızlıklardan biri olan makat çatlağı ortaya çıkabilir. Anal fissür, belirtileriyle birlikte günlük hayatta pek çok hareketin kısıtlanmasına da sebebiyet verir.

Makat Çatlağı ( Anal Fissür) Belirtileri Nelerdir?

Makatta ağrı

Makatta şişme

Makattan kan gelmesi

Makatta yoğun kaşıntı

Kötü kokuya sahip dışkı

Makatta yırtık oluşumu

Makat çatlağı kronik ve akut olarak ikiye ayrılır. Her ne kadar belirtileri yoğun olarak gerçekleşse de akut makat çatlağının tedavisi kronik olarak görülen makat çatlağına nazaran daha kolaydır. Akut makat çatlağı genelde kısa süreli görülür. On ile on beş gün arasında değişkenlik gösterir. Makat çatlağı genelde akut olarak görülmeye başlar. Kronik olarak görülen makat çatlağı ise akut çatlağın tedavi edilmemesi sonucu görülür. Ne yazık ki makat çatlağı tedavisinde kullanılan kremler ve ilaçlar kronik makat çatlağına cevap vermez. Şikayetler ve belirtiler giderek artarak hastanın tuvalette oldukça zorluk çekmesine sebep olur. Makat bölgesinde oluşan çatlak öncelikle şişme belirtisi gösterir. Devamında ise makat deliğinin darlaşması sonucu dışkının dışarı çıkma aşamasında çatlaklar oluşturur. Bu çatlak kanamalarla birlikte dışkıda görülür. Çatlak her dışkılama işlemi sırasında kanar ve sonrasında da tahrişe neden olarak zorlu bir tedavi sürecini de beraberinde getirir. Fissür tedavi edilmezse ne olur? Tedaviden kaçan kişiler genelde muayene sebebiyle tedaviyi ertelerler. Çünkü makat çatlağı anal bir muayene işlemi gerektirir. Hastanın bu durumdan kaçınması ve çekinmesi sonucunda kanamalar giderek artar ve makat deliği de gün geçtikçe şişmeyle beraber daralır. Bu da boşaltım sisteminde yer alan elemanların ve organların zarar görmesine, kişide halsizlik, yorgunluk gibi semptomların oluşmasına neden olur. Makat çatlağı kendiliğinden geçer mi? Öncelikle makat çatlağının kendiliğinden geçmeyeceğini hastanın kavraması gerekir. Mesela elimiz kesildiğinde eğer onu zorlayacak davranışlarda bulunursak bu kesiğin sürekli olarak taze kalmasına neden oluruz. Makat çatlağı da aynen böyledir. Her tuvalette bu çatlak tazelenir ve kanar. Bu da tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Makat Çatlağına Ne İyi Gelir?

Makat çatlağı tedavisinde bazen ilaçlar yetersiz kalabilir. Bu tür durumlarda kişiler doğal yöntemlere başvurmak ister. Evde tedavi yöntemleri araştıran hastalar, makat çatlağına ne iyi gelir sorusunun cevapları arasında aleo vera, zeytinyağı, elma sirkesi ve keten tohumu gibi mucizevi etkilere sahip olan bitkilerle karşılaşırlar. Ancak evde makat çatlağı tedavisi için kullanılan bu bitkilerin nasıl etki ettiği ile ilgili doğru bilgiye sahip olmak önemlidir.

1. Zeytinyağı

Zeytinyağının içerisindeki asitler deride oluşan tahribatın giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda onarım ve yapım işleminden sorumlu olan hücrelerin de harekete geçmesini sağlar. Peki makat çatlağına zeytinyağı iyi gelir mi? Makat çatlağı öncelikle makatın daralması ve dışkının zorlanarak çıkarılmasıyla oluşur. Makatın daha esnek ve yumuşak olması dışkının rahatça dışarı çıkmasına yardımcı olur. Bu yumuşaklığı elde etmek için, zeytinyağı sıkça kullanılan makat çatlağına bitkisel çözüm olmuş bir besindir.

Makat çatlağının giderilmesi için zeytinyağını direkt makat bölgesine bir pamuk yardımıyla sürerek kullanabilirsiniz. Bunun haricinde yapılan deneme yanılma yöntemleriyle ortaya çıkmış daha etkili bir çözüm daha vardır. Bir miktar zeytinyağının içerisinde bal ve bal mumunu karıştın. Bu karışımı yine bir pamuk yardımıyla ya da bir spatula yardımıyla kuru ve temiz olduğunu düşündüğünüz makat bölgesine uygulayın. Bu yöntem makat çatlağı belirtilerinden olan kaşıntı ve yanma hissini geçirecek ve daha kolay dışkılama yapmanıza yardımcı olacaktır.

2. Elma Sirkesi

Makat çatlağına sirke yöntemi pek kulağa alışıldık gelmese de elma sirkesinin deriye oldukça faydalı olduğunu hemen hemen herkes biliyordur. Bunun haricinde bağırsakların da düzenli olarak çalışmasına ve kabızlığa engel olur. Elma sirkesinin içerisinde yer alan bazı asitler sindirim sisteminde oluşan problemleri ortadan kaldırır. Bu da dışkının daha da yumuşamasını ve makata zarar vermemesini sağlar. Elma sirkesinin içerisinde hızlı onarım işlemi sağlayacak bazı mineral ve vitaminler de yer alır.

Makat çatlağına direkt olarak elma sirkesi uygulamak zararlı olabilir. Açık bir yaraya asitli bir sıvı sürmek ya da dökmek pek mantıklı değildir. Fakat zaman içerisinde kapanmaya yakın olan ve kanaması olmayan çatlaklara uygulanabilir. Bir pamuk yardımıyla elma sirkesini kapanmaya yüz tutmuş bir makat çatlağının üzerine sürebilirsiniz. Aynı zamanda sindirim ve boşaltım sisteminde yer alan sorunların ortadan kaldırılması için direkt olarak bir yemek kaşığı kadar da tüketebilirsiniz. Eğer elma sirkesinin içimini kolaylaştırmak istiyorsanız içerisine bir miktar bal da ilave edip karıştırarak içebilirsiniz.

3. Keten Tohumu

İçerisinde omega 3 ve yüksek oradan lif içeren keten tohumu diyet listelerinin başında gelen yegane bir besindir. Besin değerinin içerik olarak çok zengin olmasından dolayı sindirim sistemine de yararı bulunur. Özellikle kabızlık yüzünden ya da ishal yüzünden gerçekleşen akut veya kronik makat çatlağına da iyi geldiği bilinir. Günlük olarak tüketilmesi sonucunda boşaltımın daha kaliteli ve düzenli olmasını sağlar. Dolayısıyla ıkınma ve yanma gibi belirtilerin de ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu da aslında bir çeşit makat çatlağı tedavisidir. Makat bölgesinde yer alan çatlağı ölü tutmak tedavinin ilk aşamasıdır. Bu şekilde devam edilirse bir süre sonra çatlağın ortadan tamamen kalkması söz konusu olabilir

Keten tohumu bağırsakların doğal hareketinin geri kazanmasına yardımcı olur. Ancak bir kere de bu etkiyi görmek mümkün değildir. Düzenli kullanım gerektiren bir uygulamadır. Bir bardak suyun içerisine keten tohumu dökün ve bir süre bekletin. Bu karşımı aç ya da tok karnına içebilirsiniz.

4. Aloe Vera

Basurun da ortak belirtilerinden biri olan makat çatlağı genelde sindirim bozuklukları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sindirim sistemini düzenli olarak çalıştıran besinler tüketmelisiniz. Aynı zamanda tahriş olan bölgeye ya da makat çatlağına da alternatif çözümler geliştirerek tedaviye destek olmalısınız. Bu alternatif çözümlerden biri de aloe veradır. Aloe vera sayesinde makat çatlağı iyileşebilir. Aynı zamanda antiseptik özelliği sayesinde mevcut ağrıları da hafifletir. Dolayısıyla yanma ya da kaşıntı gibi hisleri yaşamanız günden güne azalır.

Aloe vera bitkisinin orta boy büyüklükte bir yaprağını alın. Daha sonra uzun şeritler halinde kesin. İçerisindeki yapışkan jelini alabilmek için bir kaşık ya da spatula kullanabilirsiniz. Daha sonra bu jeli, genelde evde hazırladığınız oturma banyolarından sonra kuru ve temiz olan makat bölgesine sürün. Günde birkaç kez bunu yaparak kısa süre içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Makat Çatlağı Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer makat çatlağı belirtilerini yeni görmeye başladıysanız büyük ihtimal akut bir makat çatlağı yaşıyorsunuz demektir. Akut makat çatlağını evde hazırlayacağınız birkaç karışımla tedavi edebilmeniz mümkün. Bunlardan biri de vazelindir. Makat çatlağına vazelin iyi gelir mi diye soruyor olabilirsiniz. Genelde içerisinde petrol atıkları gibi zararlı maddelerin olduğu bilinse de vazelini anal bölgeye uygulayacağınız için çekinmenize gerek yok. Bu sayede dışkının sertleşmesini önleyerek akut makat çatlağının onarımına yardımcı olabilirsiniz. Vazelinin içerisinde yer alan diğer yağlar dışkının dışarı çıkarılmasında yardımcı olur.

Hangi saatler içerisinde dışkınızı yapıyorsanız o saatlere yakın zamanlarda vazelini temiz olan makat bölgesine sürün. Günlük olarak bunu yaparsanız çatlağın onarım hücreleri tarafından iyileştirilmesi için zaman tanımış olursunuz. Çatlağın tekrar kendini yenilemesini de önlemiş olursunuz. Ancak makat bölgesinin kuru olmasına özen gösterin. Vazelin sıcaklıkla beraber eriyen bir yağdır. Bu nedenle sürdükten sonra bir müddet yüz üstü yatar pozisyonda, yağların akıp gitmemesi ve deriye nüfus etmesi için bekleyin.

Bebeklerde Makat Çatlağına Ne İyi Gelir?

Makat çatlağı yediden yetmişe hatta kundaktaki bebeğe kadar geçerli olabilen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlerde genelde düzensiz beslenme alışkanlığı, doğum, yanlış tuvalet alışkanlığı, aşırı acı tüketimi gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkarken henüz sindirim sistemi tam anlamıyla gelişmeyen bebeklerde hazımsızlık sonucu ortaya çıkar. İçerisinde bol miktarda laktoz içeren sütler genelde bebeklerin bu durumu yaşamasına neden olur. Makat çatlakları yetişkinlerde hemoroid nedenli olarak ortaya çıkar ancak bebeklerde hemoroide pek rastlanmaz. Bazen yanlış teşhislerin konulması da söz konusu olabilir. Bağırsak duvarında yer alan polip, anal fissüre benzer semptomlar gösterir. Ancak anal fissür ile polipi ayıran en net özelliklerden biri, polipte kanama durumunun dışkılamadan sonra da devam etmesidir. Ebeveynlerin bu anlamda bilinçli olması gerekir. Henüz sindirim sistemi gelişmeyen bebeklerde bağışıklık sisteminin de düşük olmasından ötürü bazı sindirim problemleri görülebilir. Genelde gaz sorunu yaşayan bebeklerde makat çatlağı oluşur. Ikınarak ağlama ya da kasık bölgesinde oluşan herhangi bir fıtık bu çatlağın oluşumuna neden olabilir.

1. Süt - Su karışımı

Bebeğinize ya da çocuğunuza süt içiriyorsanız inek sütü vermemeye dikkat edin. Yahut içerisinde laktoz içeren tüm içeceklerden uzak durmaya çalışın. Ancak vermek zorundaysanız da süt koyduğunuz miktar kadar su da ilave edin. Böylelikle laktoz çözünerek sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Özellikle tedavi süreci boyunca bu dönemde günde en fazla bir kez süt vermeye özen gösterin.

2. Isırgan Otu Lapası

Küçük çocuklar tuvaletlerini yaparken ıkınmakta zorlandıkları için genelde tuvaletlerini tutarlar. Bunun sonucunda da anal fissür kronik olarak gelişmeye devam eder. Ancak bunu önlemek için oldukça kolay hazırlanan ve etkili bir yöntem vardır. Isırgan otu lapası makat çatlağı için bebeklerde ve çocuklarda kullanımı tehlikesiz olan nadir besinlerden biridir. İçerisinde yer alan şifalı mineral ve vitaminler sayesinde bu bölgede gelişen çatlağın giderilmesine yardımcı olur.

Taze olan ya da henüz raf ömrünü doldurmamış olan ısırgan otu yapraklarını bir miktar suyla birlikte lapa haline getirin. Daha sonra bu lapayı temiz bir tülbente sararak soğumasını bekleyin. Hafif sıcaklıkta, bebeğinizin tenini yakmayacak ısıya geldiğinde makat bölgesine koyup bekletin. Düzenli olarak bunu yaptığınız takdirde bebeğinizin rahatladığını ve belirtilerin hafiflediğini göreceksiniz.