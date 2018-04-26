Makinede kaybolan çorapların gizemi çözüldü

California'da yaşayan Cathy Hinz, çamaşır makinesinin düzgün çalışmaması üzerine hummalı bir işe girişti.

Makineyi biraz kurcaladıktan sonra önünü açan ve düzinelerce çorapla karşılaşan Hinz, neye uğradığını şaşırdı.

Fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan ve 26 binden fazla paylaşım alan Hinz, ''sanırım herkesin çorapları kayıp'' diye yorumda bulundu.

Bored Panda'ya konuşan Hinz, çorapların yanı sıra eşinin iç çamaşırını, hatta kredi kartını bile burada bulduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sizin de çamaşır makineniz aç olabilir. Makide çorapları eşleriyle yıkadığıma eminim ancak boşaltırken hiçbirinin tekinin olmaması sinir krizine neden oluyordu.

Artık nerede gizlendiklerini biliyorum. Bu fotoğrafların bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim. Herkesin mi çorabı kayıp?''