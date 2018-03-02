KADIN

Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 02.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Makyaj yaraları sarmayabilir ama onlarla yaşamanıza yardımcı olabilir. Ermenistan doğumlu makyaj sanatçısı Goar Avetisyan tam da bunu yapıyor. Avetisyan düzenli olarak kanser veya şiddetli cilt koşullarından muzdarip kadınlara makyaj yapıyor. Sadece görünümleri değişmiyor, aynı zamanda kendilerine güven de kazanıyorlar. İşte inanılmaz dönüşümler...

Her kadının bir Hollywood yıldızı olduğunu kanıtlayan inanılmaz makyaj fotoğrafları

Makyajın gücüne inanamayacaksınız

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Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası

Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası
Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor.
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Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.
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Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.
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Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.
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İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...
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Goar Avetisyan makyaj dönüşümleri makyaj

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