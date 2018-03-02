Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Her kadının bir Hollywood yıldızı olduğunu kanıtlayan inanılmaz makyaj fotoğrafları

Makyajın gücüne inanamayacaksınız

1 / 24 Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor.

2 / 24 Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.

3 / 24 Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

4 / 24 Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.

5 / 24 İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...

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