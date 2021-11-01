Makyaj süngeri ve fırçalarının bakteri oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu yöntemleri uygularsanız...

Bakımlı ve güzel görünmenin vazgeçilmez adımlarından biri de makyaj yapmak. Ancak kirli fırça ve süngerlerle yapılan makyajlar bir süre sonra cilt problemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bakteri oluşturan ürünler de sivilce ve siyah noktalara davetiye çıkarıyor. Bu nedenle fondöten ve allık gibi ürünleri sürmek için kullandığınız fırçaları haftada bir, göz çevresi için kullandığınız fırçaları haftada iki, ruj fırçalarını ise her kullanım sonrası temizlemelisiniz. Peki bu temizliği nasıl yapmalısınız? İşte makyaj fırçası ve süngeri temizliği için ipuçları...

İŞE TEMİZLEME SIVISI OLUŞTURARAK BAŞLAYIN

İlk olarak temiz bir kabın içine cildinize zarar vermeyecek bir antibakteriyel sabun veya bebek şampuanı ve ılık su ekleyin.

Fırçaların sadece kıllarını karışımın içine koyun.

Bir süre bu karışımda bırakarak makyaj kalıntılarının akmasını sağlayın.

Ardından fırçaların kıllarını avcunuza nazikçe sürterek köpürmesini sağlayın.

İyice temizlenen fırçaları akan suda güzelce durulayın. Durulama işlemi uzun sürebilir. Fırçaların tam olarak temizlendiğinden emin olun.

Yıkadığınız fırçaların fazla suyunu almak için kıllarını parmaklarınızla sıkın ve elinizle şekil verin. Böylece formlarının bozulmasını engellersiniz.

Fırçaları temiz ve kuru bir kağıt havlu üzerine yatay olarak yerleştirip kurumaya bırakın. Dikey tutarsanız suyun fırça sapında birikerek zarar görmesine neden olursunuz.

SÜNGERLERİ İHMAL ETMEYİN

Makyaj süngerleri, malzemeleri kolayca içine çektiği için mümkünse her kullanım sonunda temizlemek gerekir. Sünger temizliği için: