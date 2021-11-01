KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Makyaj süngeri ve fırçalarının bakteri oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu yöntemleri uygularsanız...

Makyaj süngeri ve fırçalarının bakteri oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu yöntemleri uygularsanız...

01.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sünger ve fırçalar makyajın vazgeçilmez unsurları. Ancak sürekli cildinizle temas halinde olan makyaj fırça ve süngerleri temizlenmediği zaman zararlı bakteriler oluşturuyor. Kirli fırça ve süngerleri yüze uygulamaksa cilt problemlerine yol açıyor. Bu ürünlerin temizliği nasıl olmalı sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Makyaj süngeri ve fırçalarının bakteri oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu yöntemleri uygularsanız...

Bakımlı ve güzel görünmenin vazgeçilmez adımlarından biri de makyaj yapmak. Ancak kirli fırça ve süngerlerle yapılan makyajlar bir süre sonra cilt problemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bakteri oluşturan ürünler de sivilce ve siyah noktalara davetiye çıkarıyor. Bu nedenle fondöten ve allık gibi ürünleri sürmek için kullandığınız fırçaları haftada bir, göz çevresi için kullandığınız fırçaları haftada iki, ruj fırçalarını ise her kullanım sonrası temizlemelisiniz. Peki bu temizliği nasıl yapmalısınız? İşte makyaj fırçası ve süngeri temizliği için ipuçları...

İŞE TEMİZLEME SIVISI OLUŞTURARAK BAŞLAYIN

  • İlk olarak temiz bir kabın içine cildinize zarar vermeyecek bir antibakteriyel sabun veya bebek şampuanı ve ılık su ekleyin.

  • Fırçaların sadece kıllarını karışımın içine koyun.

  • Bir süre bu karışımda bırakarak makyaj kalıntılarının akmasını sağlayın.

  • Ardından fırçaların kıllarını avcunuza nazikçe sürterek köpürmesini sağlayın.

  • İyice temizlenen fırçaları akan suda güzelce durulayın. Durulama işlemi uzun sürebilir. Fırçaların tam olarak temizlendiğinden emin olun.

  • Yıkadığınız fırçaların fazla suyunu almak için kıllarını parmaklarınızla sıkın ve elinizle şekil verin. Böylece formlarının bozulmasını engellersiniz.

  • Fırçaları temiz ve kuru bir kağıt havlu üzerine yatay olarak yerleştirip kurumaya bırakın. Dikey tutarsanız suyun fırça sapında birikerek zarar görmesine neden olursunuz.

SÜNGERLERİ İHMAL ETMEYİN

Makyaj süngerleri, malzemeleri kolayca içine çektiği için mümkünse her kullanım sonunda temizlemek gerekir. Sünger temizliği için:

  • Ilık su dolu bir bardağa makyaj süngerini koyun ve suyu iyice çekmesini sağlayın.

  • Yeteri kadar şişen süngerin üzerin birkaç damla bebek şampuanı ve 1-2 damla zeytinyağı damlatın.

  • Süngeri nazik hareketlerle ovarak içinde biriken makyaj malzemesini kusmasını sağlayın.

  • Yeteri kadar temizlendiğinden emin olduktan sonra musluk altında süngeri iyice durulayın.

  • Sünger içine çok fazla ürünü çekeceği için bebek şampuanından arındırmak uzun sürebilir. Tüm ürünün çıktığından emin olana kadar durulama işlemine devam edin.

  • Temizlik bitince temiz bir havlu üzerinde hava alabilecek şekilde kurumaya bırakın. Kapalı ortamda kalırsa küflenebilir.

  • Eğer fırça ve sünger temizliği için fazla zamanınız yoksa, makyaj temizleme ürünlerini kullanarak temizleyebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERKüfürlü yanıt!Küfürlü yanıt!
Kusursuz makyajın sırrı burada! Kusursuz makyajın sırrı burada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.