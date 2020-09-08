Makyaj mendili kullanıyorsanız hemen bırakın!

Makyaj mendillerinin cilde verdiği 6 ciddi zararı okuduktan sonra bir daha kullanmayacağınızdan eminiz.
Islak mendiller alkol içerir, bu da makyajınızı çıkarır ancak aynı zamanda cildinizin doğal yağlarını da alır. Nem eksikliği, kuruluğa ve cildin kurumasına neden olur. Öyle olsa bile, bu mendiller yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemez ve geride pislik bırakarak cildinizin daha az emici olmasını sağlar. Yani daha sonra nemlendirici uyguladığınızda da işe yaramaz.
Islak mendil kullanmanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Kızarıklık ve pigmentasyon yaygındır ancak ciddi reaksiyonlar da olabilir. Gerçekten bir mendil kullanmanız gerekiyorsa, önce etiketi okumanız ve malzemeleri kontrol etmeniz önerilir.
İnsanlar kirden, fazla yağdan, makyajdan vb. Kurtulmak için yüz mendillerini kullanırlar, ancak her zaman geride bir kalıntı kaldığından habersizdirler. Bu, tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara yol açar.
Ünlü bir kozmetik doktoru ve cilt bakımı uzmanına göre, makyaj mendilleri kullanmak sizi erken yaşlandırabilir. Bir yüz mendili kullandığınızda, cildinizi kabaca ovalama eğilimindesiniz, bu da gevşek cilde, kırışıklıklara ve pigmentasyona neden olur.
Ünlü estetisyen ve cilt bakımı uzmanı Renée Rouleau'ya göre makyaj mendilleri yüzünüzü asla gerçekten temizlemez. Sadece etrafına kir, bakteri, yağ ve makyajı sürüyorlar. Makyaj parçacıklarını parçalarlar ama tek yaptıkları budur. Her zaman uygun bir durulama gereklidir. Makyajdan kurtulmanın en iyi yolu, makyajı su ve yumuşak bir temizleyici ile yıkamaktır.
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