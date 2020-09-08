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Makyaj mendili kullanıyorsanız hemen bırakın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yorucu bir günün ardından makyajınızı makyaj mendiliyle silmek kolay bir yöntem gibi görünebilir ancak cildinize ciddi şekilde zarar verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Bakın makyaj mendillerinin cilde olumsuz etkileri neler?

Makyaj mendili kullanıyorsanız hemen bırakın!

Makyaj mendillerinin cilde verdiği 6 ciddi zararı okuduktan sonra bir daha kullanmayacağınızdan eminiz.

KURULUĞA NEDEN OLURLAR

Islak mendiller alkol içerir, bu da makyajınızı çıkarır ancak aynı zamanda cildinizin doğal yağlarını da alır. Nem eksikliği, kuruluğa ve cildin kurumasına neden olur. Öyle olsa bile, bu mendiller yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemez ve geride pislik bırakarak cildinizin daha az emici olmasını sağlar. Yani daha sonra nemlendirici uyguladığınızda da işe yaramaz.

ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİRLER

Islak mendil kullanmanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Kızarıklık ve pigmentasyon yaygındır ancak ciddi reaksiyonlar da olabilir. Gerçekten bir mendil kullanmanız gerekiyorsa, önce etiketi okumanız ve malzemeleri kontrol etmeniz önerilir.

TIKANMIŞ GÖZENEKLERİN VE ÇATLAKLARIN NEDENİDİRLER

İnsanlar kirden, fazla yağdan, makyajdan vb. Kurtulmak için yüz mendillerini kullanırlar, ancak her zaman geride bir kalıntı kaldığından habersizdirler. Bu, tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara yol açar.

ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLABİLİRLER

Ünlü bir kozmetik doktoru ve cilt bakımı uzmanına göre, makyaj mendilleri kullanmak sizi erken yaşlandırabilir. Bir yüz mendili kullandığınızda, cildinizi kabaca ovalama eğilimindesiniz, bu da gevşek cilde, kırışıklıklara ve pigmentasyona neden olur.

YÜZÜ GERÇEKTEN TEMİZLEMİYORLAR

Ünlü estetisyen ve cilt bakımı uzmanı Renée Rouleau'ya göre makyaj mendilleri yüzünüzü asla gerçekten temizlemez. Sadece etrafına kir, bakteri, yağ ve makyajı sürüyorlar. Makyaj parçacıklarını parçalarlar ama tek yaptıkları budur. Her zaman uygun bir durulama gereklidir. Makyajdan kurtulmanın en iyi yolu, makyajı su ve yumuşak bir temizleyici ile yıkamaktır.

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