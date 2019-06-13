KADIN

Makyaj problemli burnu saklamıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, makyajın problemli burnu saklamayacağını söyleyerek burun estetiği ameliyatlarından bahsetti.

Makyaj problemli burnu saklamıyor

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği tüm dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biri olduğunu ifade ederek, “Her yıl, binlerce kadın hasta estetik açıdan kendini daha iyi ve daha güzel görmek adına kozmetik imkanlar içerisinde belli bir arayışa girer. Genellikle kadın hastalarımızda, burun şekillerinden kaynaklanan deformitiler ve burun şeklinin yüze uyumsuz ve orantısız olması memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. Burun estetiği ameliyatı sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynar. Özellikle kadın hastalarımız, burun estetiği ameliyatından sonra kendilerine güvenlerinin arttığı, daha istikrarlı bir duygusal huzura sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Hatta bazı bayan hastalarımız, rinoplasti başarısını hayatlarının değişmesine sebep olan bir deneyim olarak gördüklerini belirtmişlerdir” dedi.

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Bazı kadın hastaların, burun fonksiyonlarının tam olarak çalışması ve küçük kusurlarının düzeltilmesi için rinoplasti prosedürlerinden faydalanırken, önemli çoğunluğun ise başlıca sebep tamamen estetik kaygı olduğunu belirten Op. Dr. Bahadır Baykal, “Burun estetiği ameliyatları tamamen kişiye özeldir.Pek çok kadın için, burun estetiği ameliyatı olmanın en temel sebebi, görüntülerinde iyileştirme istemeleridir. Çoğu kadın hasta mikrometre oranında yapılan çok küçük değişikliklerin, yüzde büyük oranda değişiklik oluşturduğunu duyduklarında oldukça şaşırırlar. Burnunun çok büyük, çok küçük olduğunu ya da burun şeklinde bozukluk olduğunu düşünen kadın hastalar, estetik portrelerinin yeniden çizildiği burun estetiği cerrahisinden faydalanmak isterler. Fonksiyonelliğin iyileştirilmesi: Burun şekillerinde deformasyon olan kadın hastalarda vertigo (baş dönmesi), şiddetli alerji ve nefes alma problemleri olabilir. Burnun işlevselliği ile ilgili olan bu problemler yine burun estetiği cerrahisi ile sorun olmaktan çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kadınlar sadece şekli güzel, ebatı uygun bir burun değil, aynı zamanda yüzlerine uygun doğal bir burun istediklerini kaydeden Op. Dr. Bahadır Baykal, “Burnun yüzde öne çıkan önemli bir organ olması, yüzün tüm diğer parçalarıyla uyumlu, benzersiz ve mükemmel bir bütünlük sağlaması kadın hastaların en önemli beklentisidir. Burun estetiği ameliyatı öncesinde, kan inceltici olarak kullanılan ilaçların kesilmesi gereklidir. Ağrı kesici ve kaş gevşetici gibi tüm ilaçlarında kesilmesi önemlidir. Ayrıca takviye vitaminlerin, alkol ve sigara tüketiminin en az 1 hafta öncesinden bırakılmasını ben genellikle hastalarıma tavsiye ederim. Burnun yüzün tam ortasında yer alan bir organ olması, yüze bakıldığında ilk önce burnun fark ediliyor olmasına neden olur. Burnun makyaj hileleri ya da başka bir takım şeylerle saklanma şansı yoktur. Her burnun düzgün bir proporsiyona ulaşması mümkündür. Genellikle yapılan çok küçük bir değişiklik görünümde büyük gelişmeye yol açar” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği ameliyatı ile düzeltilebilen problemleri ise şöyle sıraladı: ”Burun kemiğindeki uzunluğun veya genişliğin küçültülmesi, Burun kemerinin kaldırılması veya boyunun kısaltılması, Burnu dikey bir hizaya getirmek ve Çökmüş burun deliklerinin düzeltilmesi.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
burun estetiği rinoplasti

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