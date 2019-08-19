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Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kadınların güzel görünmek ve kendilerini iyi hissetmek için başvurdukları en pratik uygulama makyaj yapmak... Makyaj yaparken yanak, dudak ve göz gibi bölgeleri ön plana çıkarmak için özel ürünler kullanılıyor. Gözleri daha büyük göstermek, rengini ortaya çıkarmak veya göz yorgunluğunu kapatmak için birçok ürün mevcut. Kozmetik dünyasında her gün kadınları cezbedecek yeni ürünler çıkıyor ve trend sürekli yenileniyor. Kadınlar makyajı seviyor ve ondan vazgeçemiyor.

Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın

Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar; göz makyajı doğru yapılmadığı takdirde, göz sağlığının tehlikeye girebileceğini belirtiyor ve kadınlara bazı uyarılarda bulunuyor.

TAKMA KİRPİKLER GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Makyaj doğru uygulanmazsa göz sağlığı etkilenebilir, kalıcı hasarlar bile bırakabilir diyen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar “bunların başında kornea çizilmesi, süresi geçmiş veya hijyenik olmayan malzeme kullanımından oluşan mikrop kapmaya bağlı konjonktivit veya daha ağır bir tablo olan keratokonjonktivit ortaya çıkabilir. Ayrıca kullanılan materyale bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebilir” diyor.

Son zamanlarda takma kirpik uygulamasına bağlı rahatsızlıkların kliniklerde sıkça rastlandığına dikkat çeken Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar “sebep gerek alerjik gerekse de yapıştırıcıların dokulara verdiği kimyasal zararlı reaksiyonlardır. Makyaj yaparken son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve başkalarına ait ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Makyaj yapan kişi kendi makyaj malzemesini başkasına ait fırçalarla uygulamamalı” şeklinde konuşuyor.

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MAĞAZALARDA TEK KULLANIMLIK TEST ÜRÜNLERİ İLE DENEME YAPILMALI

Göz sağlığı için bir diğer önemli unsur ise yüzde makyaj varken uyumak. Uyumadan önce mutlaka makyaj temizlenmeli ve temizleme solüsyonu kullanıldıktan sonra da mutlaka su ile durulanmalı. Mağazalarda makyaj ürünleri test edilirken mutlaka tek kullanımlık deneme ürünleri kullanılmalı, herkese denetilen ürünler test edilmemeli.
Rimel özellikle kirpik diplerinin dış hatlarına uygulanmalı. Bu şekilde uygulandığında gözkapağındaki yağ ve ter bezlerinin ağızlarının tıkanması önlenmiş olur. Kontakt lens kullanıcıları makyaj sırasında daha da dikkatli olmalı. Kullanıcılar lenslerini taktıktan sonra makyaj yapmalı ve makyajlarını temizlemeden önce de lenslerini çıkarmalıdır.


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