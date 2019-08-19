Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın

Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar; göz makyajı doğru yapılmadığı takdirde, göz sağlığının tehlikeye girebileceğini belirtiyor ve kadınlara bazı uyarılarda bulunuyor.

TAKMA KİRPİKLER GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Makyaj doğru uygulanmazsa göz sağlığı etkilenebilir, kalıcı hasarlar bile bırakabilir diyen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar “bunların başında kornea çizilmesi, süresi geçmiş veya hijyenik olmayan malzeme kullanımından oluşan mikrop kapmaya bağlı konjonktivit veya daha ağır bir tablo olan keratokonjonktivit ortaya çıkabilir. Ayrıca kullanılan materyale bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebilir” diyor.

Son zamanlarda takma kirpik uygulamasına bağlı rahatsızlıkların kliniklerde sıkça rastlandığına dikkat çeken Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar “sebep gerek alerjik gerekse de yapıştırıcıların dokulara verdiği kimyasal zararlı reaksiyonlardır. Makyaj yaparken son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve başkalarına ait ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Makyaj yapan kişi kendi makyaj malzemesini başkasına ait fırçalarla uygulamamalı” şeklinde konuşuyor.