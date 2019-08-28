Makyaj yok, filtre yok! Kadınlar 'kusurlu' cildin damgalanmasına meydan okuyor

Fotoğrafçı cilt problemi olan 20 kadının fotoğraflarını çekti. Sophie şöyle bu durumu şöyle anlatıyor: 'Kadınların içinde bulundukları cildi sevmelerine izin veren ve güçlendiren bir dizi çalışma yapmak istedim. Ben de gençliğim boyunca sivilce ve aknelerle mücadele ettim. Ve normal bir cildi özledim. Ancak normallik, etrafımızda gördüğümüz imgelerle tanımlanır. Tüm kadınların kusursuz ve kusursuz bir cilde sahip olduklarına inanıyoruz ancak öyle değil. Birçok kadın gül hastalığı, sivilce ve egzama gibi problemlerle baş etmeye çalışıyor. Ve kendilerini makyaj gibi bir maskenin arkasına saklanma zorunluluğunda hissediyorlar. Burada bu problemi yaşayan kadınların yalnız olmadıklarını bilmelerini istedim. Eğer bunlar bir kusur olarak görülüyorsa biz kadınlar böyle de güzeliz.'



