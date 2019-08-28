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Makyaj yok, filtre yok! Kadınlar 'kusurlu' cildin damgalanmasına meydan okuyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Cilt sorunuyla yaşamanın güveniniz üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre de sivilce problemi olan insanlar günlük yaşamlarında yüzde 95 gibi büyük bir oranda kendilerini utangaç hissediyorlar. Bu durumu da kendine en çok sıkıntı yapan kişiler kadınlar. Öyle ki kadınlar sivilcelerini kapatabilmek için yoğun makyaj yapmak zorunda kalabiliyorlar. Fotoğrafçı Sophie Harris-Taylor da bu durumda olan kadınlara bedeninizi kucaklayın mesajı vermek için bir proje başlattı.

Fotoğrafçı cilt problemi olan 20 kadının fotoğraflarını çekti. Sophie şöyle bu durumu şöyle anlatıyor: 'Kadınların içinde bulundukları cildi sevmelerine izin veren ve güçlendiren bir dizi çalışma yapmak istedim. Ben de gençliğim boyunca sivilce ve aknelerle mücadele ettim. Ve normal bir cildi özledim. Ancak normallik, etrafımızda gördüğümüz imgelerle tanımlanır. Tüm kadınların kusursuz ve kusursuz bir cilde sahip olduklarına inanıyoruz ancak öyle değil. Birçok kadın gül hastalığı, sivilce ve egzama gibi problemlerle baş etmeye çalışıyor. Ve kendilerini makyaj gibi bir maskenin arkasına saklanma zorunluluğunda hissediyorlar. Burada bu problemi yaşayan kadınların yalnız olmadıklarını bilmelerini istedim. Eğer bunlar bir kusur olarak görülüyorsa biz kadınlar böyle de güzeliz.'

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Anahtar Kelimeler:
makyaj projesi Sophie Harris-Taylor

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