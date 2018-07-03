Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Kimi makyajı sadece yüzündeki yorgun izleri silip, biraz daha güzelleşmek için kullanırken, kimi de güzel bölgelerini vurgulamak için kullanıyor.

Ancak sosyal medyanın yükselişinden sonra, güzellik kültü o kadar önemli hale geldi ki, bazı insanlar sadece internette güzel görünmek için ekstra bir çaba harcar hale geldi.

Asya ülkelerinde yaşayan bu kadınlar tıpkı bir heykeltraş gibi çalışarak kelimenin tam anlamıyla mucize yaratıyorlar.

Takma kirpik, lens hatta takma burun bile kullanan kadınlara sosyal medya kullanıcıları ''bu kadarını beklemiyorduk'' şeklinde yorumlarda bulunuyor.

Makyajlarını sildikleri anda ise çoğu neredeyse tanınmaz hale geliyor.

İşte ağızları açık bırakan makyaj örnekleri...