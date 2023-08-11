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  4. Mal varlığını ona bırakacağını söylemişti! İbrahim Tatlıses'in evleneceği kişi Gülçin Karakaya mı?

Mal varlığını ona bırakacağını söylemişti! İbrahim Tatlıses'in evleneceği kişi Gülçin Karakaya mı?

11.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 çocuğu olan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses son olarak evlilik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tatlıses'in kiminle evleneceği merak konusu oldu. Herkesin aklına bir süre önce ayrıldığı ancak unutamadığı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya geldi. Gülçin Karakaya'dan bir açıklama gelmezken İbrahim Tatlıses de henüz evleneceği kişiye dair yorumda bulunmadı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses yeniden evlenebileceğini açıklayarak gündeme geldi. Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle daha önce evlenen Tatlıses bir süre önce kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü türkücü, 'Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil' demesiyle dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses Karakaya ile bir süre önce ayrılmış ancak sevgilisini unutamamıştı. Öyle ki genç kadınla barışmak için elinden geleni de yapmıştı.

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MALLARINI ONA BIRAKACAKTI

İbrahim Tatlıses müstakbel eşinin daha önce Gülçin Karakaya olduğun söyleyerek "Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ben ona ev de aldım araba da. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır" demişti.

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Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses sevgilisi yaşında

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