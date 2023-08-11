Mal varlığını ona bırakacağını söylemişti! İbrahim Tatlıses'in evleneceği kişi Gülçin Karakaya mı?

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses yeniden evlenebileceğini açıklayarak gündeme geldi. Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle daha önce evlenen Tatlıses bir süre önce kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü türkücü, 'Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil' demesiyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses Karakaya ile bir süre önce ayrılmış ancak sevgilisini unutamamıştı. Öyle ki genç kadınla barışmak için elinden geleni de yapmıştı.

MALLARINI ONA BIRAKACAKTI

İbrahim Tatlıses müstakbel eşinin daha önce Gülçin Karakaya olduğun söyleyerek "Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ben ona ev de aldım araba da. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır" demişti.

