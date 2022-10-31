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  4. Malatya'da 1,5 aylık kızını parkta ölüme terk etti! Ağlama sesine koştular

Malatya'da 1,5 aylık kızını parkta ölüme terk etti! Ağlama sesine koştular

31.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 1.5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden baba parkta yakalandı. Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, bebeğin battaniyeye sarılı olarak bulunduğu kaydedildi.

Malatya'da 1,5 aylık kızını parkta ölüme terk etti! Ağlama sesine koştular

Edinilen bilgilere göre, üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park’ta 22.00 sıralarında meydana gelen olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuğu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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