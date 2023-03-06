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  4. MALATYA'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi!

MALATYA'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi!

06.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte günü Malatya depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Malatya'da meydana gelen ve Adıyaman'ın yanı sıra Kahramanmaraş'tan da hissedilen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte Malatya depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

MALATYA'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'Da saat 08:51 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasatahnesi depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

kk

AFAD'dan yapılan açıklamada ise ise depremin merkez üssü Adıyaman Tut olarak belirtildi.

AFAD depremin şiddeti 3.9 olarak duyurdu.


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