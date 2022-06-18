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Malatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

18.06.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Silahla vurulan Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahla vurularak yaralanan M.A, S.B, M.T, M.A. ve İ.A. ile darbedilen S.K. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili E.E, E.C.E, M.E, F.D. ile S.K'yi gözaltına alan polis ekipleri, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, olay yerinde inceleme yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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