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Malatya'da korkunç ölüm! Tarım ilacını vitamin sanıp yediler

05.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, vitamin ilacı olduğunu sandıkları tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatarak yedikten sonra hayatını kaybeden Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti toprağa verildi.

Malatya'da korkunç ölüm! Tarım ilacını vitamin sanıp yediler

Malatya Görgü Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, evlerinde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti, komşularının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARIM İLACINI EKMEKLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

3 çocuk sahibi çiftin kahvaltı yaparken vitamin ilacı olduğu sandıkları raftan aldıkları tarım ilacını ekmeklerinin üzerine damlatıp, sürerek yedikleri öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çift, dün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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