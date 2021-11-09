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Malatya'daki bina neden çöktü? Malatya'da çöken binada kaç kişi öldü, kaç kişi kurtuldu?

09.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir bina, akşam saatlerinde çöktü. Enkaz altında kurtarma çalışmaları sürerken binanın neden çöktüğü ve kaç kişinin hayatını kaybettiği merak ediliyor. Peki Malatya'daki bina neden çöktü? Malatya'da çöken binada kaç kişi öldü, kaç kişi kurtuldu? İşte ayrıntılar...

Malatya'daki bina neden çöktü? Malatya'da çöken binada kaç kişi öldü, kaç kişi kurtuldu?

Malatya'da çöken binada enkaz altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın neden çöktüğü ve kaç kişinin hayatını kaybettiği, kaç kişinin yaralandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Peki Malatya'daki bina neden çöktü?

MALATYA'DAKİ BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yer alan binada akşam saatlerinde göçük yaşandı. Binanın giriş katında dükkanların bulunurken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Binada kaç kişi olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. 13 kişinin ise enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı biliniyor. İçeride kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

7 KİŞİ TABURCU OLDU

Son olarak Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7’sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada gerçekleşen çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri ifade edildi.

Hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği söylendi.

Valilikten yapılan açıklamada, enkazdan çıkarılan ve halen hastanelerde tedavisi devam eden Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı söylendi.

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