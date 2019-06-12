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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu:9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik Malatya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik Malatya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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