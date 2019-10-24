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Malatya'da akaryakıt hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Araçların depolarından akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi içerisindeki 2 araçtan akaryakıt çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.K. ve S.G. olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalarken, araçların depolarından çalındığı tespit edilen 100 litre akaryakıta da el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt hırsızlığı Malatya Özsan Sanayi Sitesi Yeşilyurt

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