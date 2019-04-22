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Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, Nisan ayında yağan karın altında kaldı.Akçadağ’da bir süredir etkili olan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, Nisan ayında yağan karın altında kaldı.
Akçadağ’da bir süredir etkili olan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar nedeniyle, çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı. İlçeye bağlı Kolköyü Mahallesi Muhtarı Veysel Özkan, kar yağışı ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini, bölgede çiçek açan meyve ağaçlarının da kar altında kaldığını belirterek;"Levent bölgesinde bir süredir devam olumsuz hava şartları nediyle ciddi sorunlar yaşadık. Dün gece itibariyle bölgede bir çok araç kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.Kendi imkanlarımızla yollarda kalan araçları kurtarmaya çalıştık başarılı olamayınca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ulaştık sağolsun başkanımız hemen bölgeye ekip gönderdi, Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yolda kalan araçlar kurtarılırken, çiçek açan kayısı ağaçları karla kaplandı. Karın çiçek açan ağaçlara zarar verip vermediği ise önümüzdeki günlerde belli olacak" diye konuştu

Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu

Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu

Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu

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