HABER

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Otomobilin çarptığı kadın öldüOtomobilin çarptığı kadın öldü
Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kazaMaltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Son dakika! Fransa Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye-Fransa geriliminde yeni perde!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar uyarısı!

Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.