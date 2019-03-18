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Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis defnedildi

Malatya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru İbrahim Macit son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu Makro Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken U.M. idaresindeki 44 EJ 444 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Macit'in (47) cenazesi, Yeşilyurt Konak Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Macit, Konak Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Macit'in yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce de katıldı.

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İbrahim Macit Malatya Polis memuru trafik kazası

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