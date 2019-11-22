HABER

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:12 | Son Güncelleme

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik farklı tarihlerde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 13 fişek, 4 paket halinde 27,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 paket halinde 4,78 gram metamfetamin, 2 cinsel içerikli hap ile satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan 8 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaBatman'da adliye önündeki silahlı kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya sokak satıcısı uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.