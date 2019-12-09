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Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 23:10 | Son Güncelleme

Malatya'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen iki araç ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Emre D., Büşra T., Dengir B. ile yaşları 1 ve 2 olan 2 bebek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

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