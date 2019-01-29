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Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü

29.01.2019 09:05 | Son Güncelleme

Malezya'da, bedava yiyecek kuponu dağıtımı sırasında çıkan izdihamda iki yaşlı kadın ezilerek öldü.

Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü

Başkent Kuala Lumpur'un Pudu semtinde bulunan bir kapalı pazarda sadece 200 kuponun verileceği dağıtıma binden fazla kişi katıldı.

Bir güvenlik görevlisi "çığlıklar" duyduğunu ve insanların "birlirlerini ittiklerini" gördüğünü söyledi.

78 yaşındaki Law Ion Nang ve 85 yaşındaki Ah Poh adlı kadınların sıralarını beklerken çıkan izdihamda nefes almakta zorlanmaya başladıklarına inanılıyor.

Dağıtımın yapıldığı pazarın yetkilisi yerel medyaya yaptığı açıklamada, dağıtımın gelecek haftaki ay takvimi yeni yılını kutlamak için yapıldığını belirtti.

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Yiyecek kuponlarının yaşlılara dağıtıldığı kaydedilirken, dağıtım sırasında dört kişinin bayıldığı açıklandı.

Bir güenlik görevlisi, kayıt yaptırmak için büroya tek seferde sadece dört kişinin alındığını söyledi ve "Ancak sıradakiler bu talimatı umursamadı ve birbirlerini itmeye başladılar." dedi.

Polis yetkilisi Shaharuddin Abdullah, iki kurbanın cesetlerinin yerde bulunduğunu söyledi. Abdullah ayrıca "nefes alma zorluğu yaşayan başka yaşlılar da vardı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya yemek kuponu yaşlı kadın arbede

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