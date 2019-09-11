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Malezya'da Türk savunma sanayisi tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Cyberjaya kentinde düzenlenen "Türk Droneları ve Havacılık Endüstrisi: Teknoloji ve Fırsatlar" etkinliğinde, Türk İHA ve SİHA'larının özellikleri Malezyalılara tanıtıldı

CYBERJAYA (AA) - Malezya'da düzenlenen "Türk Droneları ve Havacılık Endüstrisi: Teknoloji ve Fırsatlar" etkinliğinde Türk üretimi İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tanıtıldı.

Malezya'nın Silikon Vadisi kenti Cyberjaya'da düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Yunus Emre Enstitüsünün Kuala Lumpur Müdürü Dr. Ömer Altun ve savunma sanayisi ile ilgilenen akademisyenlerle iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin 17 senelik kısa bir zaman zarfında kendi savunma sanayisini geliştirdiğini ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Kavakcı, bu sahada Malezya ile iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Etkinlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Bayezit, yerli üretim insansız hava araçlarına dair sunum yaptı.

Bayezit, savunma sanayisinde Türkiye ile Malezya'nın ortak çalışmaları ve geleceğine dönük iş birliği projelerine değindi.

Mart ayında Malaya Üniversitesi ile imzalanan Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) protokolünün önemine dikkati çeken Bayezit, söz konusu protokolün İHA üretiminde yeni beyinlerin yetişmesine destek sağlayacağını ifade etti.

Sunumun ardından Bayezit, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojisinde kat ettiği mesafeler ve üretilmesi planlanan yeni İHA ve SİHA'ların teknik özelliklerine dair soruları cevapladı.

- Malezya ile ortak yapılabilecek projeler ele alındı

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Dr. İsmail Bayezit, programda Türkiye'deki mevcut havacılık teknolojilerinin yanı sıra gelecek nesil havacılık teknolojilerinden de bahsettiklerini belirterek, "Özellikle Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, Baykar Makina'nın, Altınay grubu ve Vestel'in yaptıklarını tek tek anlattık. Onun haricinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından desteklenen TAİP projesi kapsamında burada imzalanan anlaşma sonrasında yaptığımız projeleri anlattık." dedi.

Yakın zamanda Malezya ile buradaki tropikal suların korunmasına yönelik İHA ve akıllı bot teknolojileri üzerine çalışmalar başlatıldığını belirten Dr. Bayezit, "Proje için yaklaşık 300 bin ringgitlik fonu Malaya Üniversitesi sağladı. Şu anda belirli bir aşamaya geldik. İlk değerlendirmeleri yaptık. Yavaş yavaş drone'ların iyileştirmelerini başlatacağız." şeklinde konuştu.

Dr. Bayezit, Türkiye'de halihazırdaki yeni nesil hava araçları ve teknolojilerin dışında Malezya ile ortak yapılabilecek projelerin de ele alındığını vurgulayarak, "Katılımcılardan çok güzel geri dönüşler aldık. Umarım bu çalışmalar, YEE ve TABİP sayesinde ilerletilecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Malezta basını da Dr. Bayezit ile Türk savunma sanayisine ilişkin röportaj yaptı.

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Cyberjaya İHA insansız hava aracı İsmail Bayezit Malezya Türk

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