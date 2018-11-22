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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak: - "Şu an içinde olduğumuz duruma bakarsak Low bizi aldattı"

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Necip Rezak, aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun hükümeti aldattığını söyledi.

"Sinar Harian" gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Necip, soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak nitelendirilen ve INTERPOL tarafından aranan iş adamı Low'un yüzünden kamu kalkınma fonunda (1MDB) yolsuzluk yapılmış durumuna düşüldüğünü savundu.

Low'un yanlış işler yaptığı için yargılanması gerektiğini belirten Necip, "Low'un Orta Doğu ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkileri vardı. Onun çevresini iyi kullanabilirsek ülkemizin ticari ilişkilerine katkı sağlayabileceğimizi düşünmüştük." dedi.

Necip, Low'un özel hayatına hiç odaklanmadığını ve dahil olmadığını iddia ederek, "Low'un diğer ülkelerle ilişkilerini ülkemiz için kullanmaktan başka bir düşüncemiz olmadı. Özel hayatıyla ilgilenmedik. Şu an içinde olduğumuz duruma bakarsak Low bizi aldattı." ifadesini kullandı.
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- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

INTERPOL'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB Malezya Necip Rezak

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