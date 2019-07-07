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Malezyalı firari iş adamı Low'un bulunması için görüşmeler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aranan Malezyalı firari iş adamı Low Taek Jho'nun saklandığı ülkeden Malezya'ya getirilmesi için müzakereler sürüyor

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Katıldığı bir etkinlikte basına açıklama yapan Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, iş adamı Low'un ülkeye getirilmesine yönelik süreçte çok hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda Low'a yönelik burada herhangi bir polis baskısı yapılmayacağına ilişkin yetkilileri ikna etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Abdul Hamid, Low'un Malezya'ya getirebilmek müzakerelerin sürdüğünü ve ülkede olabileceği tarihin netleşmediğini belirtti. Hamid, görüşmelerin hangi ülke ile yapıldığına ilişkin bilgi vermekten de kaçındı.

Abdul Hamid, geçen ay yaptığı açıklamada, Low'un en kısa zamanda saklandığı ülkede tutuklanıp Malezya'ya getirileceğini söylemişti.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpolün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında iş adamının özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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1MDB firari iş adamı Low Taek Jho Malezya Yolsuzluk

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