Malezyalı firari iş adamı Low'un bulunması için görüşmeler sürüyor

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Katıldığı bir etkinlikte basına açıklama yapan Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, iş adamı Low'un ülkeye getirilmesine yönelik süreçte çok hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda Low'a yönelik burada herhangi bir polis baskısı yapılmayacağına ilişkin yetkilileri ikna etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Abdul Hamid, Low'un Malezya'ya getirebilmek müzakerelerin sürdüğünü ve ülkede olabileceği tarihin netleşmediğini belirtti. Hamid, görüşmelerin hangi ülke ile yapıldığına ilişkin bilgi vermekten de kaçındı.

Abdul Hamid, geçen ay yaptığı açıklamada, Low'un en kısa zamanda saklandığı ülkede tutuklanıp Malezya'ya getirileceğini söylemişti.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.