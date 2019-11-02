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Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 01:11 | Son Güncelleme

Teröristlerin Menaka bölgesinde yer alan Indelimane askeri noktasına düzenlediği saldırıda 15 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeydoğusunda teröristlerin askeri noktaya düzenlediği saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.

Mali ordusunun resmi Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, teröristler, Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 asker hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı. Ayrıca önemli ölçüde askeri mühimmat zarar gördü.

Güvenlik kaynakları, birçok askerin kaybolduğu bilgisini de paylaştı.

- Hükümetten halka birlik çağrısı

Hükümet, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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asker Mali saldırı terörist

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