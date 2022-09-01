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Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

01.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Zümrütevler Mahallesi'nde oturan H.A. (45) ile karısı Alev A. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.A, eşi Alev A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alev A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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