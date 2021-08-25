Mangal keyfi için ihtiyacınız olan her şey

Lezzetli etlerin, balıkların pişirilmesinin yanında bir sosyalleşme aracı olarak da görülebilecek olan mangal, her mevsimde yoğun ilgi görüyor. Kimi zaman ise mangalın başında sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz saatler, bütün dertlerinizi unutturuyor. En güzel mangal keyifleri için birbirinden kaliteli ve işlevsel mangal ekipmanını sizler için bir araya getirdik.

1- Mangal ustası olmaya hazır mısınız

Blooma Eiger ayaklı mangal, yüksekliği ayarlamaya olanak sunan mekanizması sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor. Üstelik bu mangalı bir yerden bir yere taşımak da oldukça kolay ve zahmetsiz. Ayrıca altında bulunan üniteye birçok mangal ekipmanını yerleştirmeniz de mümkün. Blooma Eiger mangalın en önemli özelliği ise ızgara bölümünün kapatılabiliyor olması. Bu kapak sayesinde etler istenilen sıcaklıkta servise hazır hale getiriliyor.

Blooma Eiger mangala BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Mangal ateşini kolayca tutuşturun

Doğru ekipman mangal keyfini kesintisiz sürdürmenize yardımcı olur. Özellikle ateşi yakmanızı sağlayan çıra mangalın başrol oyuncusudur. Bu çıra sayesinde mangal ateşi kesintisiz yanacak. Kolay tutuşan çıra hoş kokusu ile de barbeküye aroma katacak.

Dörtel doğal çıraya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Mangal sonrasında temizliği dert etmeyin

Mangalın en zahmetli kısımlarından biri temizlik kısmı olabilir. Fakat bu paslanmaz çelikten yapılan mangal fırçası kısa sürede tertemiz bir ızgaraya kavuşmayı sağlıyor. Yanan ve yapışan et parçalarını temizleme derdine son veren Bluefox paslanmaz çelik temizleme fırçasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Katlanabilen pratik ayaklı mangalları her yere taşıyın

İdeal genişlik ve yüksekliği ile zahmetsizce mangal ziyafeti yapmanızı sağlayacak bu ürün, katlanabilen ayakları sayesinde taşıma ve saklama kolaylığı da sağlıyor.

Dörtel ayaklı mangala BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Mangal ateşini profesyonel yöntemlerle kontrol edin

Mangal ateşini kağıt ve sert cisimlerle kontrol etmek tehlikeli ve zor bir iş oysa bu alet sayesinde mangal ateşini istediğiniz gibi güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Her yerde ve her koşulda kullanabileceğiniz yüksek emniyetli mangal üfleme aparatına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Mangalın en önemli unsuru doğru kömür

Mangal ateşinin ideal hale gelmesi için en önemli unsur doğru kömür seçimi... Kolay tutuşan ve uzun süre yanmaya dayanıklı kömür ile mangal keyfiniz aksamadan devam edecek. On kiloluk boyutuyla grill keyfini uzun zaman sürdürmenizi sağlayacak mangal kömürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Ateş başında sohbet etmeyi kim sevmez

Sevdiklerinizle ateşin başında keyifli vakit geçirebileceğiniz modern mangal ekipmanları barbeküyü daha eğlenceli hale getiriyor. Bu ateş çukuru ürünü ile size yalnızca ateşi yakıp etrafına bağdaş kurmak, keyifli anların tadını çıkarmak düşecek. Ateş çukura BURADAN ulaşabilirsiniz.

8-Lezzetli mangal etlerinin sırrını veriyoruz

Mangal ekipmanlarınız hazır, ateş de tamamsa sıra etleri pişirmeye geliyor. Bu mangal harcı ile profesyonel şeflerin ortaya çıkardığı lezzetlerle yarışabilirsiniz. Özenle seçilen baharatlar, birbirinden doğal malzemeler pakette toplanmış. Sadece açın ve etinizi marine edip pişirin. Lezzetine doyamayacağınız Knorr mangal harcına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Mangalın ateşi hiç sönmesin

Açık havada mangal keyfi yaparken ateşi istediğiniz gibi kontrol etmek için bu üründen faydalanabilirsiniz. Yalnızca kolu çevirerek üfleme yapabilir ve ateşi harlayabilirsiniz. Pratik kullanımı ile mangal yakmayı kolay hale getiren mangal hava fanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Mangalınızı olumsuz koşullardan koruyun

Mangalı pişirdikten sonra etlerinizi olumsuz hava koşullarına; rüzgar, yağmur ve toza karşı korumak için mangal örtülerini kullanabilirsiniz. Su geçirmeyen özel malzeme ile üretilen mangal örtüleri en büyük yardımcınız olacak.

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