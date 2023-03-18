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Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'den de hissedildi

18.03.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da deprem mi oldu ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm ülkede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İzmir'de de hissedilen deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Peki Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'den de hissedildi

Manisa'da deprem hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Deprem çevre ilçeler ve İzmir'den de hissedildi. Manisa'da depremin şiddeti merak ediliyor. Peki Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Manisa'da meydana gelen deprem bilgisi için AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre; Manisa Akhisar'da meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde yaşandı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Manisa depremi yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 22:30'da meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.18 22:56:58 38.7103 39.7152 5.0 -.- 2.0 -.- GULCATI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.18 22:56:44 36.7563 36.4880 5.9 -.- 1.3 -.- HACILAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.18 22:51:44 35.8923 36.3757 7.8 -.- 1.8 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.18 22:41:38 38.1243 36.9818 7.9 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 22:39:16 38.8963 27.8210 13.0 -.- 2.2 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.03.18 22:35:02 37.4327 37.1590 10.2 -.- 2.1 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 22:30:04 38.8988 27.8062 14.1 -.- 3.6 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.03.18 22:03:56 37.8303 36.3513 8.5 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 21:49:32 38.1668 36.3795 17.8 -.- 1.5 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.18 21:49:23 38.3132 27.2247 5.0 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 21:38:23 35.6778 35.7518 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.18 21:23:40 38.2858 38.1363 5.0 -.- 2.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.18 21:12:34 37.9008 36.2210 5.0 -.- 2.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.18 21:07:24 40.8242 31.5810 22.2 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.03.18 21:03:19 37.5555 35.4118 5.4 -.- 1.8 -.- ALADAG (ADANA) İlksel

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