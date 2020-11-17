Manisa'nın Ukraynalı gelini: Böyle hizmet Ukrayna'da yok!

Türkiye'ye 10 yıl önce gelen ve çeşitli illerde yaşamını sürdürdükten sonra Manisa'ya yerleşen Ukraynalı Avukat Anna Fırat, haftanın 5 günü dikiş-nakış kursuna katılırken, 3 çocuğu da matematik, Türkçe ve satranç gibi çeşitli kurslara devam ediyor. Hem yeni bir meslek öğrenen hem de çocuklarından ayrılmak zorunda kalmayan Fırat, kültür merkezinin örnek olması gerektiğine dikkati çekti.

'TÜRKİYE BENİM EVİM OLDU, UKRAYNA İKİNCİ EVİM OLDU'

Türk insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu dile getiren Ukraynalı Anna Fırat, "10 senedir Türkiye'de, son 2 yıldır da Manisa'da yaşıyorum. Türkiye ile ilgili çok fazla bilgim yoktu. Türkiye'de yaşayınca, artık Türkiye benim evim oldu. Ukrayna ikinci evim oldu. Kendimi Türk gibi hissediyorum artık. Türk insanları çok sıcakkanlı, onları çok seviyorum. Avukatım. Çocuklarım küçük olduğu için mesleğimi yapamıyorum. Yaşadığım Yunusemre ilçesinde, bu tür kursların olduğunu öğrendim. Kurslara katılmaya karar verdim. Çocuklarımla beraber katıldığım kursların çok faydasını görüyorum. Küçük kızlarım burada oyun odasına, büyük kızım, satranç, matematik, Türkçe gibi kurslara katlıyor. Ben de onların yanında oluyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.