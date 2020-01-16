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  4. Manisa’da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı

Manisa’da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde cinsel saldırı yaptığı belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesinde 44 yaşındaki G.T.

Manisa’nın Demirci ilçesinde cinsel saldırı yaptığı belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesinde 44 yaşındaki G.T. isimli kadın, İlçe Jandarma Komutanlığına cinsel saldırıya uğradığı gerekçesi ile müracaata bulundu. G.T. isimli kadın iddiaya göre, daha önceden tanıştıkları S.Ö.(24), F.Ö.(43) ve A.A.(40) ile Aydın ili Germencik ilçesinden M.K.’nın (56) evine gelerek, burada alkol alıp eğlendiklerini, daha sonrasında ise S.Ö, F.Ö, A.A. ve M.K. isimli şahısların kendi rızası dışında ve zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştıklarını iddia etti. Demirci İlçe Jandarma Komutanlığınca, G.T.’nin verdiği adreslere giden jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Demirci Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra Demirci Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslar gece boyu Demirci Adliyesinde süren savcılık ifadelerinin ardından sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi.
4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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