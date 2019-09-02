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Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Turgutlu'da bir hükümlünün sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçırılmasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serdar Katipoğlu'nun, 1 Eylül'de yakalanmasının ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden, çevrede toplanan grubun yardımıyla kaçması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Böylece hükümlünün kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.

- Olay

Firari hükümlü Serdar Katipoğlu (31), polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmüş, burada toplanan grubun yardımı ile firar eden ve kaçmak için bindiği otomobilde polis ekipleri tarafından omzundan vurulan hükümlü, tedavi amacıyla gittiği hastanede yeniden yakalanmıştı.

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