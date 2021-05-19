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  4. Manisa’da iki otomobilin çarpıştığı korkunç kaza anbean görüntülendi

Manisa’da iki otomobilin çarpıştığı korkunç kaza anbean görüntülendi

19.05.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesi Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği Şelale Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Savaş Kahraman (47) idaresindeki otomobil, Avni Gökçe (28) idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Savaş Kahraman (47) idaresindeki otomobil savrularak yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Avni Gökçe’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Avni Gökçe’nin cenazesi morga kaldırılırken, kazada diğer otomobil sürücüsü Savaş Kahraman ve Avni Gökçe’nin eşi Ayşe Gökçe ağır yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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