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Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 03:27 | Son Güncelleme

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ile ateş edilen iş yerinin camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri camı kırılan iş yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen 5 mermi kovanı bulundu.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa silah Turgutlu

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