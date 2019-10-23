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Manisa'da korsan taşımacılığa karşı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

 MANİSA'da belediye ekiplerince işçi ve okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

MANİSA, (DHA) - MANİSA'da belediye ekiplerince işçi ve okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Trafik güvenliğinin sağlanması, toplu taşımanın daha güvenli olması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla dün sabah erken saatlerde, kent merkezi ve ilçelerinde yapılan denetimlerde 275 aracın kontrol edildiği, eksiği ve kural ihlali görülen 51 sürücüye cezai işlem uygulandığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir" dedi.
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