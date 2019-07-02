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Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 03:05 | Son Güncelleme

Köprübaşı ilçesindeki yangında 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan orman yangınında, 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Yenice Mahallesi'nde, meşe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle muhtarı ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 3 arazöz ve 15 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alırken, 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü.

Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangını söndürdük, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam edecek. Yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır." dedi.

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