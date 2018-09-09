Manisa'da trafik kazası: 2'si bebek 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.A'nın (79) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen T.B. (31) idaresindeki 45 UA 2852 plakalı otomobil, Ödemiş yolu Çaltılı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, A.A'nın kullandığı otomobil içinde bulunan yolcu Ş.A. (71) ile T.B'nin kullandığı araç içerisinde bulunan V.B. (61), N.M. (58), S.B. (26), E.B. (1) ve Y.B. (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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