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Manisa'daki çiftlik cinayetinde 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Çiftlik sahibinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hindi çiftliğinin sahibinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'ndeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Aykut Ç, S.D. ve A.A. tutuklandı, K.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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