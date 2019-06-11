Manisa'daki çiftlik cinayetinde 3 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hindi çiftliğinin sahibinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'ndeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Aykut Ç, S.D. ve A.A. tutuklandı, K.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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