Mansur Yavaş'a rakip olmaya hazırlanıyor! Turgut Altınok'tan iddialı sözler: "Anketler Ankara'yı kazandığımı gösteriyor"

Yerel seçimler öncesi özellikle büyükşehirlerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda aday olabileceğini açıkladı.

ALTINOK: "HER KESİMDEN OY ALIYORUM"

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Altınok "Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur İttifakı'nın oluru olursa tabiki göreve talibiz" diye konuştu. İlk olarak 1994 yılında Keçiören'de seçimi kazanan ve 20 yıldır görevde olduğunu belirten Altınok her kesimden oy aldığını savundu.

"ANKETLER KAZANDIĞIMI GÖSTERİYOR"

Aday olması halinde Ankara'da her kesimden oy alacağını söyleyene Altınok, "Sayın Mansur Yavaş karşısında kazanacağıma inanıyorum. Yaptırdığımız anketlere göre aday olmamız halinde ABB Başkanlığını kazanıyoruz. Anketler kazandığımı gösteriyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Ankara için adaylığın konuşulduğu her ortamda bir Altınok ismi var" diyen Altınok henüz partiden ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise olası adaylığıyla ilgili kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi.



