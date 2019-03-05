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Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

'BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR' 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Polatlı'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)

'BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR'
'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Polatlı'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mansur Yavaş'a; CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Mitingde konuşan Yavaş, "Eğer beka meselesi olsaydı burada gördüğünüz halk, Kurtuluş Harbi'nde olduğu gibi devletin ve milletin yanında her zaman yer alacaktır. Ankara'da yıllardır, 'Üçlü olsun güçlü olsun' dendi. AK Parti hükümeti 17 yıldır, 25 yıldır da aynı partiden belediye başkanı vardı. Ankara'da yurt dışında yapılan 120 kilometrelik metrolar yapılmamış, ulaşımda sıkıntı var. Halk memnun değil, dolmuşçu memnun değil, halk otobüsü dahil zarar ediyor. Bu işte bir yanlışlık var" dedi.
'BUNLARI YAPMAK ZOR MU?'
Mansur Yavaş, 2014 yılında Polatlı'ya ASKİ şubesi açma projesinin olduğunu belirterek, "Burada ASKİ'nin şubesini açacağız, dedim. Burada Polatlılı arkadaşlarım çalışacak, sizlere yardımcı olacak. Böyle bir uygulama Ankara'nın her yerinde. En uzak yerde su saati bozulduğunda Ankara'ya gönderiyorsunuz. Bir su saati bozulunca Ankara'ya gönderen belediyenin ne hizmetinden bahsediyorsunuz? Zor bir şey midir bunları yapmak? Siz hizmet veriyorsunuz, siz yerine gideceksiniz" diye konuştu.
'BİZ İZİN ALMADAN ÇIKARIZ'
Mansur Yavaş, programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin "Mansur bey ile televizyona çıkmak isterim ancak Tayyip bey izin verirse" dediği hatırlatılan Yavaş, "Bu varsayım. Bir gerçekleşsin cevabımızı ona göre veririz. Bir önce duyalım. 'İzin alırsa' diyorsunuz. Ben 'Gitsin, izin alsın' demem. Biz izin falan almadan çıkarız" dedi.
Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin "Yavaş yavaş proje yapılmaz, yavaş yavaş yatılır" sözleriyle ilgili de şunları söyledi:
"Buna verilecek cevap yok. Soyadım Yavaş ise ne diyebilirim? Ama kendim hızlıyım. Bunu da herkes görüyor. Eleştiri yapılacaksa projeler üzerinden yapsın. Gerçi onu da söylediğim zaman 'Proje falan yok' diyor; ama Ankara'da yoksulluğu, fakirliği bitirmeyi proje olarak görmüyorlar. Fark ederseniz salon toplantıları ile işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Halkın içerisine girmiyorlar."
Mansur Yavaş, "Bitmiş, tükenmiş olunca insan ve verecek cevabı olmayınca, halkta karşılığı olmadığını anlayınca çamur atmaya çalışıyor. Ama bir daha söylüyorum; çamur atmaya kalktıkça eline bulaşıyor. Biz teröriste 'terörist' diyoruz, bu kadar basit" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)

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