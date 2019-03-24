Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (3)

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

Millet İttifakı tarafından Ankara Spor Salonu'nda seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, çok sayıda CHP milletvekili ile sandık görevlileri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından halk oyunları ekibi sahneye çıktı. Daha sonra kürsüye gelen Mansur Yavaş, seçim günü sandıklara sahip çıkacaklarını vurguladı.

'DAHA HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇ ALACAĞIZ'

Haksız rekabet ortamında seçime gidildiğini ve bu süreçte kendisine iftira atıldığını söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Bir yandan bir suç makinesinden medet uman rakiplerin çirkin oyunlarına göğüs germeye çalışırken, diğer yandan sandıklara sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Ama sizin temiz kalpleriniz, hür iradeniz ve büyüklerimizin duaları bizimle, yürekler bizimle. O yürekler işte burada. Sahadaki adaletsizliği ancak bu yürekler ve dualarla dengeleyebiliyoruz. Bizi sonuca götürecek olan da işte bu kararlı duruştur. Hak yerini bulacak ve Ankara kazanacaksa, bu sonuç, hiç şüphe yok ki asil, cesur ve kararlı duruşun eseri olacaktır. Sizler hiç tartışmasız bir tarih yazıyorsunuz ve bu tarih sonraki nesillerin hakkını daha çok teslim ettiği muhteşem bir tarih olacaktır. Seçmen iradesinin gasbedilmesine asla izin verilmeyecektir."

"31 Mart sabahı, oy verme işleminin başlamasından itibaren sonuçlar alınana dek hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız. Şehrimiz bizden emanetinin namus gibi korunmasını beklerken gözümüzü kırpmayacağız" diye sözlerini sürdüren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz seçim takip programıyla, önce oyların sayımı esnasında tutulacak sayım döküm cetvellerinin sonuçlarını bildireceğiz. Ardından ıslak imzalı sandık tutanaklarının fotoğrafını çekip sisteme yükleyeceğiz. Daha hızlı ve güvenilir sonuç alacağız. Bu sefer seçim sonuçları için sabahlara kadar beklemeyeceğiz. En geç 4 saatte sonuçları almış olacağız."

Sandık görevlilerinden yaşanabilecek olumsuzlukları cep telefonu kameralarıyla kayıt etmelerini isteyen Yavaş, "Olası provokasyonlara karşı da tedbirli olmak, bu seçimin omuzlarınıza yüklediği sorumluluklardan biridir" dedi.

'GEREKİRSE BİR GÜN UYUMAYACAĞIZ'

Sandık görevlilerine seslenen Yavaş, "Sandıklara sahip çıkacağız. Gerekirse bir gün uyumayacağız, irademizi sandığa yansıtıp, oylarımızı hem takip edeceğiz hem de koruyacağız. Kazanacağız ve bu şehre hak ettiği bereket ve huzuru getireceğiz" şeklinde konuştu.