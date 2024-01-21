Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un "evinde" seçim hamlesi: Artık komşular!

Ankara'da gözlerin çevrildiği Yavaş-Altınok rekabetinde Yavaş'ın ilk hamlesi, Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören'de gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl daha elinde tutmak isteyen Yavaş, 31 Mart'a dek yürüteceği seçim çalışmalarını artık Keçiören'de yapacak.

YAVAŞ: BENİMLE EL ELE TUTUŞACAK BİR ADAYI SEÇME ZAMANIMIZ GELDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş bugün Keçiören'de seçim bürosu açtı. Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Yavaş, "Keçiören Belediyesi büyükşehirle yıllardır kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi" dedi.

ALTINOK'TAN YAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Altınok ise dün katıldığı programdaki konuşmasında, "Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf. Ankara 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci. Bunlar hep resmi rakamlardır" sözleriyle Yavaş'ı eleştirmişti.