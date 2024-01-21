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  4. Esenyurt'ta 100 kilo insan saçı ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor

Esenyurt'ta 100 kilo insan saçı ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yurt dışından kaçak yollarla getirilen 100 kilo insan saçı, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saçın piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu belirlenirken olayla bağlantısı olan iki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 100 kilo insan saçı ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Esenyurt'ta bulunan bir depoda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin 'merdiven altı' olarak ifade edilen depoda, laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.

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TAM 100 KİLOGRAM VE 5 MİLYON DEĞERİNDE

Yabancı uyruklu kişiler, yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan H.G ile E.H adlı yabancı uyruklu kişiler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan operasyonun ardından yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin kendilerine ait bir online alışveriş sitesi ve 75 bin ila 150 bin lira arasında fiyatlara yaptıkları protez saç uygulamasıyla yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları belirlendi.

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(DHA)


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