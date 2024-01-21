'Concon' çıkışıyla gündem yaratan Portakal'a 'Kadıköy' yanıtı: Maçoğlu'ndan merakla beklenen ilk açıklama geldi!

Son günlerde siyasi partiler birer birer belediye başkan adaylarını açıklıyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun TKP'den Kadıköy adaylığı geniş yankı uyandırdı. TİP bu hamleye tepki gösterip karşılık olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.

PORTAKAL: KADIKÖYLÜ CONCONLARA NE ANLATACAKSIN?

CHP'nin kalelerinden biri olarak bilinen Kadıköy'ün belediye başkanı adayı Maçoğlu geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'ın da gündemindeydi.

Sözcü TV canlı yayınında TKP'nin bu hamlesini eleştiren Portakal, "Kadıköy'de ne işi var? Bahçelere domates mi ekecek? Devrimden mi bahsedeceksin? Oradakiler concon zaten, ne anlatacaksın onlara?" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

MAÇOĞLU'NDAN İLK YANIT

Bunun üzerine Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan da yanıt geldi. Sol Haber'e konuşan 'komünist başkan', Portakal'ın bu sözlerini olumlu karşılamadı.

Kadıköy halkını savunan Maçoğlu, "Kimse Kadıköylülere kendince sıfatlar yakıştırarak hakaret etmemeli, bunlar bizim doğru bulduğumuz ifadeler değil" diyerek Portakal'a karşı çıktı.

'KADIKÖY' MESAİSİ BAŞLADI

Maçoğlu açıklamasında ayrıca seçim çalışmalarına başladığını belirtip "Önümüzdeki günlerde adaylığımızı destekleyen kurumların da katılacağı bir halk toplantısı da yapacağız ama biz şimdiden Kadıköylüler’le buluşmaya başladık. Kadıköy’ün ihtiyaçları, halkın yaşadığı sorulara dair konuşuyoruz" diye konuştu.