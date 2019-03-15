KADIN

Mantar enfeksiyonuna davetiye çıkardığı düşünülse de firma satışlardan memnun!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Günümüzde moda trendleri o kadar hızlı değişiyor ki zorlukla takip edebiliyoruz. Ancak bazı trendlere baktığımızda 'harika' demek yerine 'moda bu mu şimdi?' demeyi tercih ediyoruz. Bunlardan biri de cesur kıyafet tasarımlarıyla adını duyuran moda markası Fashion Nova'nın file tasarımlı mayosu oldu. 20 binden fazla beğeni bir o kadarda eleştiri alan firma ürünü, 125 TL'ye satışa sundu.

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini 'tuhaf' buldunuz?

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Cesur kıyafet modelleriyle ünlü olan ve her çıkarttıkları ürünle sosyal medyada konuşulan moda markası Fashion Nova yine Instagram kullanıcıların yoğun ilgisi altındaydı. File mayo tasarımlarını 125 TL'ye satışa sunan firma binlerce beğeni alsa da olumsuz eleştirilerden kaçamadı.
Kadınlar, bunu giydikleri takdirde mantar enfeksiyonu yaşayabileceklerini söylerken, kimi de vajina ağdasını nasıl yapacaklarını sordu. Başka bir kullanıcı ise 'yüksek kesim terimini sanırız yeniden tanımlamak gerekiyor' dedi. Tüm eleştirilere rağmen firma satışlardan memnun olduklarını söyledi.
50 dolara online satışa çıkan 'yetersiz bikini' sosyal medyada alay konusu oldu. Naylon ve elastandan yapılan külotlar son derece yüksek kesimli ve yeniden ayarlama için yandan bir toka tasarımına sahip.

VAJİNAMI AĞDALAMAM GEREK!

VAJİNAMI AĞDALAMAM GEREK!
İşte kumaş eksikliğinden dolayı yorum yağmuruna tutulan o bikiniye gelen bazı yorumlar: ''Bunu giydiğimde frikik vermek kaçınılmaz diye düşünüyorum, bunu giymek için vajinamı ağdalamam gerekiyor, kumaşta neden bu kadar cimri davrandınız.''
Bunu giymek plajlarda moda olur mu bilmiyoruz ama moda uğruna neler giyilebildiğini az çok biliyoruz. Şimdi okuyacaklarınız da trend uğruna giyilen kıyafetlerden oluşuyor.

KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER

KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER
İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR

'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR

ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET

ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET

TÜYLÜ TIRNAKLAR

TÜYLÜ TIRNAKLAR

İŞLEMELİ ÇORAPLAR

İŞLEMELİ ÇORAPLAR

HAVLU SÜTYENLER

HAVLU SÜTYENLER

TERS KOT

TERS KOT

ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR

ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR

KOVBOY SANDALETLER

KOVBOY SANDALETLER

GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI

GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI

ŞEFFAF TAYTLAR

ŞEFFAF TAYTLAR

ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK

ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK

TOPUKLU SPOR AYAKKABI

TOPUKLU SPOR AYAKKABI

"OLDUKÇA ATEŞLİ"

"OLDUKÇA ATEŞLİ"
Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.

GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ

GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ
Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.
Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.

ESKİ KOTLARDAN ÇİZME

ESKİ KOTLARDAN ÇİZME

TRANSPARAN AYAKKABILAR

TRANSPARAN AYAKKABILAR

BÜYÜK BEDEN GÖMLEK

BÜYÜK BEDEN GÖMLEK

LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI

LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI

FARKLI RENKTE ÇİZMELER

FARKLI RENKTE ÇİZMELER

YIRTIK ÇORAPLAR

YIRTIK ÇORAPLAR

POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT

POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT

KÜRK SANDALET

KÜRK SANDALET

PLASTİK KOT PANTOLON

PLASTİK KOT PANTOLON

ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT

ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT

ÇİFT KOT

ÇİFT KOT

TAYT ÇİZME

TAYT ÇİZME

PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER

PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER

KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON

KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON

DEV TULUM

DEV TULUM

DEV ÖRME KAZAK

DEV ÖRME KAZAK

KORSE MİNİ ETEK

KORSE MİNİ ETEK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fasion Nova file mayo

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi

'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunuzu lazer gücüyle şekillendirin!

Kadınların büyük problemi! Bu olşumun temelinde ne yatıyor?

Prenses Diana'nın muhteşem bir kadın olduğunu gösteren 13 nostaljik fotoğraf

Ne kadar yıl geçerse geçsin ilham vermeye devam ediyor

Facelift diyet nedir, kırışıklıkları giderip zayıflamaya nasıl yardımcı olur?

Hollywood ünlülerinin vazgeçilmezi! Sadece 3 güne ihtiyacınız var

Paranız cebinizde kalsın, bu kozmetik ürünlere boşuna para harcamayın

Yapmayın çok tehlikeli! En küçük hata...

Yüzüm yaşlandı, çaresi var mı?

Yüzüm yaşlandı, çaresi var mı?

Göbek deliğinden memnun olmayan kadınlar şimdi de bunun için bıçak altına yatıyor!

Sosyal medya bunu da etkiledi, kadınlar şimdi bunun için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.