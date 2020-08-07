Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir hayatını kaybetti! Efsane servet kime kalacak?

Matild Manukyan'ın dev mirasının tek sahibi oğlu Kerope Çilingir 80 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Kerope Çilingir, önceki akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir acilen ameliyata alındı. Ancak Çilingir doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BABA-KIZ MAHKEMELİK OLMUŞTU

Matild Manukyan 2001'de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika'da yaşayan oğlu Kerope Çilingir'i bıraktı. Manukyan’ın mirası, Kerope Çilingir ile kızı Dora Çilingir’i mahkemelik yapmıştı.

Annesi Matild Manukyan’dan milyonlarca liralık miras kalan Kerope Çilingir’in geçtiğimiz yıl kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile yaptığı evliliğe karşı çıkan Dora Çilingir (50), babasının Neslihan Çilingir ile yaptığı evliliğin iptalini istemiş, babasına vasi ataması için de dava açmıştı.

Çilingir güvenli olduğu gerekçesiyle yaşamını hastane odasında geçiriyordu.



