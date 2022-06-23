HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maradona'nın ölümüyle ilgili sağlık çalışanları ihmal suçuyla yargılanacak

Maradona'nın ölümüyle ilgili sağlık çalışanları ihmal suçuyla yargılanacak

23.06.2022 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle alakalı olarak sekiz sağlık çalışanı ihmal suçuyla yargı karşısına çıkacak.

Maradona'nın ölümüyle ilgili sağlık çalışanları ihmal suçuyla yargılanacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle alakalı olarak sekiz sağlık çalışanı ihmal suçuyla yargı karşısına çıkacak.

Kasım 2020'de geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından bakımıyla görevli doktor ve hemşireler hakkında Arjantin'de bir soruşturma başlatılmıştı.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ölümünden kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, evinde tedavi görüyordu.

Konuyla ilgili olarak bir tıp heyetinin Maradona'nın tedavisinde "eksiklik ve düzensizlikler" olduğu yönündeki tespitinin ardından mahkeme, taksirli adam öldürme suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Suçlananlar arasında beyin cerrahı ve Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, bir psikiyatrist ve psikolog, iki doktor, iki hemşire ve patronları yer alıyor. Tüm sağlık çalışanları haklarındaki iddiaları reddetti.

Sekiz kişinin tamamı, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla yargılanacak. Arjantin ceza yasalarına göre, sekiz kişi suçlu bulmaları durumunda 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Duruşma için henüz bir tarih belirlenmedi.

Maradona'nın çocuklarından birinin avukatı, Reuters'a yaptığı açıklamada futbol efsanesinin öldüğü sırada "çaresiz bir durumda" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Davayı görür görmez cinayet olduğunu söyledim. Uzun süre savaştım ve bu noktaya gelebildik," dedi.

Yasal süreç, Maradona'nın iki kızının şikayeti üzerine başlatılmıştı.

Dr. Luque kendisini nasıl savunuyor?

Kasım 2020'de duygusal bir basın toplantısı gerçekleştiren Dr. Luque ise, gözyaşları içerisinde, bir dostunun hayatını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemişti.

Luque, Maradona'nın son günlerde çok mutsuz olduğunu da sözlerine eklemişti.

Bir noktada gazetecilere kızan Dr. Luque "Neden sorumlu olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Onu sevmekten, bakmaktan, hayatını uzatmaktan" demişti.

Dr. Luque, "Ben bir beyin cerrahıyım ve işim orda bitti" diye konuştu ve nekahet dönemindeki düzenlemelerin kendi sorumluluğu olmadığını" belirtmişti

"Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi" diyen Dr. Luque, yıldız oyuncunun "idare edilemez" olduğunu savunmuştu.

Doktor ayrıca, Maradona'nın evinin dışında neden şok cihazı bulunan bir ambulans bulunmadığını da bilmediğini belirterek, "Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil" diye konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaSokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktıIşıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.