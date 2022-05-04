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Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı

04.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Bu, bir spor hatırasına ödenen şimdiye kadarki en yüksek miktar oldu.

Eski İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, Meksika'da oynanan ünlü çeyrek final maçının sonunda formasını değiştirdiği Maradona'dan aldığı Arjantin Milli Takımı formasını 36 yıl sonra açık artırmayla satışa çıkarttı.

Hodge, Maradona'nın Kasım 2020'de hayatanı kaybetmesinden sonra, formanın satılık olmadığını söylemişti.

Hodge, "İnsanlar durmadan kapımı çalıyor" diye şikayet etmiş ve formayı satmak istediği haberlerini yalanlamıştı.

İngiliz eski futbolcu, "Satmayı saygısızca ve tamamen yalnış buluyorum. Satılık değil. Satmaya çalışmıyorum" demişti.

Açık artırmayı düzenleyen Sotheby's müzayede evi, formanın 4 ila 6 milyon sterline satılmasını bekliyordu.

Daha önce bir karşılaşmada giyilen formaya en yüksek fiyat, New Yok Yankees efsanesi Babe Ruth'un beyzbol formasıydı.

Forma 2019'da 4,4 milyon sterline satılmıştı.

Aynı yıl, Olimpik manifestonun 1892'de yazılan orijinali de 7 milyon sterline alıcı bulmuştu.

Eski Nottihgham Forest, Aston Villa, Leeds United ve Tottenham orta sahası 59 yaşındaki Hodge, 2-1 kaybettikleri maçın ardından çıkış tünelinde Maradona ile formasını değişmişti.

Le Coq Sportif marka forma, son olarak Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu.

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